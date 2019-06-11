女神鍾麗緹與小12歲男星張倫碩合作實境秀，進而相識相戀，2016年她梅開三度閃嫁，而這段姊弟戀始終不被看好，近來夫妻倆又連袂參加節目，互動也引發熱議，而即便如此，張倫碩今天po文透露兩人已相守4年時間，難得放軟態度，鬆口坦言「我們也是不容易啊」。

張倫碩今在微博po文放閃宣告跟老婆鍾麗緹相守滿4年，表示一路經歷善良與惡意，坦言能相守不容易，「雖然我們並沒有刻意做什麼，但是我們的確給了很多人追求幸福的希望，也刺痛了很多不幸的人的眼睛」，至於百年之後能留下什麼？張倫碩期盼「皺皺巴巴那雙還牽在一起的手，慶祝我們還能順暢的上廁所，看著兒女們為了我們曾經走過的路煩惱」，還開了鹹溼的玩笑「如果七十歲我還能早勃，就是這條街最靚的爺」。

對於能夠不畏風雨在一起4年，張倫碩感性表示：「愛情這東西很奇妙，包含了酸甜苦辣很多種滋味，思念，膩歪，佔有，反抗，吃醋，懷疑，心痛，憤恨，不捨，包容，退讓，理解，相信，坦然」，但時間一久，就忘了「然後」，唯一記得的，是「開始」的地方。

(中時電子報)