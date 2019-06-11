520暴雨導致台中市大里區竹仔坑久居橋周邊社區多處淹水，居民後續復原工作還沒完成，11日凌晨的一場強降雨，淹水夢靨再現。因久居橋老舊，居民憂心大雨直直落，恐引發更大危害，多位民代派員會勘，要求水利局2周內提出通洪斷面排水量不足的改善方案。

當地居民指出，上月20日的暴雨，使得頭汴坑溪及其支流牛角坑溝水位暴漲，久居橋周邊社區有多處傳出淹水災情，沒想到事隔不到一個月，11日的一場強降雨，牛角坑溝水位再度暴漲、逼近橋邊，很擔心接下來連續一周的豪大雨恐引發災情。

接獲民眾陳情，立委何欣純偕同市議員林德宇、李天生到現場會勘，經了解，淹水原因是因溝渠排水斷面不足導致。林德宇指出，久居橋位於大里、太平區交界，是兩區居民往來重要通道，為維護居民生命財產安全，市府應儘速改善。

李天生則說，久居橋兩側住戶密集，日前出現淹水情況，已使得居民憂心忡忡，且久居橋屬於老舊橋梁，擔心其難以負荷大洪水連續沖刷，市府應儘速解決問題。

水利局指出，目前已初步規畫，將於久居橋下方施作寬約2米、深1.5米的溝中溝，盼藉此提升排水量。

(中時 )