曾治豪錄狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》。（狼谷競技台）

曾治豪錄狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》。（狼谷競技台）

賀一航日前因大腸癌病逝，本週六（15日）即將舉行告別式，他的兒子曾治豪謹遵爸爸生前教誨「藝人不管遇到什麼狀況，還是要照樣錄影工作、要敬業！觀眾喜歡看你，就要好好表現」，雖然仍在服喪，仍照樣到EZ5駐唱，11日也去錄王仁甫主持的狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》。他說自己現在會承擔起爸爸的責任，「第一是照顧家人，第二是繼續讓大家開心，這是我的責任」。

他說，雖然家裡辦喪事還是要工作，尤其演藝圈沒有保障，有工作就是要做，尤其爸爸曾說過，藝人不管遇到什麼狀況都還是要工作。這兩天他看到一些鄉民留言說「你爸都死了，你還出來工作喔」，下面有網友幫他出聲：「人家爸爸死了就不用生活嗎？」曾治豪說，他不是要利用這個事，是真的剛好有工作，15日是告別式，頭七法會也是上午，只要時間可以錯開、沒有影響，他就可以接工作，該搞笑還是搞笑，聽到「三二一」就要進入那個狀態，「藝人就是這樣，本來就不是正常人。要難過，可能要等告別式之後再來慢慢思念」。

曾治豪說，其實他已經好久都沒有錄過影，前陣子經紀公司怎麼推都沒有人要他、都沒機會，「可能冥冥中天父、爸爸，都有在祝福我的工作。昨晚錄了《小明星大跟班》、今天、明天也有錄影，心情調試好，工作開始有在進行。難過在所難免，思念一定會有，但擦了淚水還是要工作，這就是演藝圈」。

他說自己不能倒、不能難過，「因為我沒有時間，我必須扛起這責任。這件事讓我學會成長、成為真正的男人，爸爸也需要我，所以我不能脆弱、必須勇敢。這麼多演藝圈大哥大姐給我機會，但如果我沒東西、沒料、沒內容怎麼被幫？所以我要更加努力」。他表示，之後如有舞蹈比賽、戲劇邀約他都會多方嘗試，因為他駐唱多年，常拿著麥克風說學逗唱，也希望有機會嘗試主持，原本團體的部分就有規劃今年會發片，他自己發片計劃則會暫緩。

(中時 )