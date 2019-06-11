美國空軍的A-10疣豬攻擊機(Warthog)，應該是現役最堅固耐用的噴射機，在未鋪砌的礫石路面降落都不成問題。2019年6月5日在美國加州歐文(IRWIN，CA)的國家訓練中心演習期間，A-10就展現了從無整備區起降的驚人能力。

防衛部落格(defence-blog)報導，根據美國空軍國民警衛隊發布的消息，美國空軍與國民警衛隊正在進行一場為期29天的訓練活動，參與者來自13個州與地區的4000多名空軍人員，主要是訓練美軍的全球動員與投放兵力行動，因此在訓練課目中，就有好幾項是飛機如何降落在無整備的著陸區域。其中A-10與C-17都執行了相似的課目。

A-10可以攜帶大量彈藥，是極佳的支援攻擊機。(圖/美國空軍)

來自愛達荷州博伊西的第124戰鬥機聯隊的A-10攻擊機，從礫石路面滑行時揚起了巨大的灰塵，卻沒有造成機體的傷害，仍然平穩的起飛。這對於噴射機來說是相當不容易的，噴射機的進氣口一但吸入揚塵與碎石，很容易造成扇葉的傷害，然而A-10的設計很獨特，它的引擎安置在機翼之上，因此起落架造成的揚塵不容易捲進引擎裡。同時它的起落架也設計的相當堅固，不容易因路面不平整而受損，是一種強固高生存率的武器平台。

A-10 Thunderbolt II Flight Exercise B-roll FORT IRWIN, CA, UNITED STATES 06.05.2019

A-10相當省油，可以長時間在戰區盤旋，並且在低能見度條件下操作，它的起飛距離也短，允許在前線附近起降，要是加掛夜視鏡，A-10飛行員可以在黑暗中執行任務。

(中時電子報)