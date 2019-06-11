沛小嵐（右）與兒子黃士庭神情落寞。

盥洗用具。

葷素食物豐富。

生前愛吃的豬腳。

馬如龍癌逝，享壽80歲，遺孀沛小嵐和兒女們一大早到靈堂商討事情，接近中午左右，她穿著全身黑、戴黑色口罩，露出憔悴眼神及面容，對媒體說：「沒一天是睡到天亮。」她表示，遺照選好了，畫面是馬如龍去澳門領取華語電影傳媒大獎的模樣，小女兒雅雅表示，遺照是大家一起選出來的。

禮儀公司表示，6月28日於新北市立板橋殯遺館舉行告別式，上午8點20家祭、9點10分公祭，馬如龍生前喜歡12這個數字，所以火化時間會在看好的時辰內完成。

馬如龍4女兒黃詠淇表示，靈堂還在布置中，家人買了他愛吃的魯肉飯等食物，桌子旁邊也擺了兩罐洋芋片。至於遺照，馬如龍多年前去澳門領取華語電影傳媒大獎，主辦單位贈送他的禮券，等同於現金，讓他在飯店裡使用。

禮儀公司表示，馬如龍的遺照背景有藍天是升天的意思，不設治喪委員會，演藝人員由康凱統一處理，昨晚助念請師姐誦往生丶誦經，沛小嵐的妹妹林秀玲夫妻昨有到靈堂致意，哭得唏哩嘩啦。下午布置靈堂，七寶蓮花堂都是剛剛才用好，一般都用素的，葷的丶零食都是加菜，靈堂前放置了滷肉飯、芒果、炒青菜、橘子、豬腳、可樂、可軟糖等，以及馬如龍生前在家裡愛穿的短褲、衣服等盥洗用具丶拖鞋。馬如生前喜歡吃沛小嵐料理的油飯和，麻油雞，這幾天她體力不支，走路都要女兒攙扶，所以油飯是買現成。

(中時 )