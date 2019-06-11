阿羅哈客運昨（10）日晚間在國道1號南下彰化戰備道發生翻覆車禍，造成3死13傷，高雄市勞工局今日上午勞檢，經勞動部聯合判讀該名駕駛出勤紀錄，發現阿羅哈客運共有3項違法，包括違反《勞基法》七休一、輪班須間隔11小時及一日工時不得超過12小時規定，合計最高可處300萬元罰鍰。

勞動部職安署副署長周登春表示，初步稽查，該員駕駛自6月4日至10日發生事故當天，連續出勤超過7天，已違反《勞基法》第36條七休一規定。

此外，該員駕駛6日中午12時開始工作，因7日正好是端午連假第一天，公路塞車，故連續工作到7日凌晨2時10分，單日工時超過12小時，違反勞基法第32條一日工時不得超過12小時規定；且該員7日中午12時又繼續工作，中間休息時間僅9時50分，亦違反勞基法第34條輪班應間隔休息11小時規定。

周登春說，阿羅哈客運共違反3項規定，依據勞基法每一項可罰處2萬至100萬元罰鍰，共計最高可罰到300萬元，但該公司立案高雄市，故尚待高雄市勞工局裁處。

(中時 )