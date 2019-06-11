網友覺得老師傅傳授用菸草止血方式效果不錯，PO網詢問原理。(翻攝爆系知識家)

有網友在臉書社團，表示自己在工地受傷，老師傅建議拿菸草止血，並貼出手指受傷照片用菸草包紮的照片，原PO覺得滿有用的，問網友到底是什麼成份、原理，讓菸草可以止血。網友看完表示「老師傅的秘招」，也有人提醒這是民俗療法，「可能會感染蜂窩性組織炎」、「清傷口時痛到懷疑人生」。

網友在《爆系知識家》PO文詢問，「為什麼在工地，有輕微的傷口，老一輩的師傅都會直接拿菸草來止血呢？」，更貼上一張自己手指受傷包紮的照片，照片中只見OK繃裡面塞滿了菸草，原PO表示，「還滿好用的，想問問菸草有什麼成分或原理可以止血嗎」。

網友看完表示「老師傅的秘招」、「我阿嬤好像有用過」、「前輩這樣教的」、「工地守則第1條，老師傅覺得可以就是可以」，也有網友表示這是民俗療法、毫無根據，「這個方法我用了，然後去醫院縫針，被醫生痛罵一頓」、「上次有個師傅用菸草，結果幾天後發燒，感染蜂窩性組織炎」、「之前出車禍，也是用菸草止血，到醫院清創時痛到懷疑人生」。

有消防志工留言表示，「基本上我們比較建議用紗布，因為不會有傷口卡棉絮引發感染的問題，傷口不大的話用手或任何東西加壓就能止血，還有記得盡量把患部抬高於心臟」，另有網友引述醫生說法，「傷口止血的原因，主要是靠傷口上適當的加壓和血液本身的凝血功能，並非是菸草的功效」、「菸草碎屑若清理不好，反而會增加傷口感染的危險」。

(中時電子報)