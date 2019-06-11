花蓮縣政府祕書長顏新章（右）是孫翠鳳（左）的超級粉絲。（范振和攝）

明華園戲劇總團演員與花蓮縣政府各局處首長合影。（范振和攝）

花蓮縣政府大禮堂舞台太小，明華園演出台上演到台下。（范振和攝）

明華園開宣傳記者會，附近居民聞風而至。（范振和攝）

無敵小生孫翠鳳的女兒陳昭婷（左一）、陳昭賢（左二）都下場表演。（范振和攝）

「2019太平洋左岸藝術季-龍城爭霸」，即將在花蓮縣文化局演藝廳盛大登場，11日下午記者會中，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳帶領明華園總團青年軍，演繹精采片段，大受好評。

6月29日下午2時30分明華園戲劇總團將推出創團90周年青春代表作《龍城爭霸》，祕書長顏新章說，明華園歌仔戲不斷翻新，將本土歌仔戲推上國際舞台，是從事藝術表演工作者的好榜樣。

文化局長江躍辰表示，文化局自102年起辦理「太平洋左岸藝術季」，今年已邁入第7年，積極落實「藝術有價」，建立良好藝術消費觀念，也讓藝術充分融入生活。

明華園總團長陳勝福表示，創團90年來，明華園走遍大都市、小鄉鎮，如今走進世界五大洲，有一團甚至在非洲能帶當地小朋友演歌仔戲呢！此次巡迴演出壓軸戲放在花蓮，表示對花蓮的尊重。

孫翠鳳說，《龍城爭霸》是首席編導陳勝國為青年演員量身打造的戲碼，是首部曲《么嘍正傳》的最終回，由她帶著明華園笫三代青年陳昭賢、陳昭婷、李郁真、吳米娜等人演出，用蒙太奇電影的手法，相信能一新觀眾耳目。

由當家小生孫翠鳳飾演龍城城主龍麒麟，當龍城城主龍麒麟攻破虎潭寨，塵封的往事將一頁頁被揭開。誰才是龍城真正的霸主？充滿心機的城主龍麒麟？正義勇敢的小么嘍陳林李蔡賽？流浪天涯的小么嘍冒八？才貌兼備的女寨主鹿靈犀？撲朔迷離的劇情，不到最後一刻不知霸主是誰？

《龍城爭霸》台語發音、中文字幕，購票請洽兩廳院售票系統，優惠票價從200至1200元不等。今天下午記者會，顏新章率各局處首長到場祝福，並搶著與孫翠鳳、陳勝福合影，場面歡愉。

(中時 )