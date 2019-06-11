華航企業工會理事張書元多次公開批評華航，並指控其是「血汗工廠」、「詐騙集團」，華航不滿提告求償一元並要求張男登報道歉，二審敗訴。張書元表示，憲法明文保障人民有言論自由，華航卻藉此欺壓工會，他也直言此案對工會帶來很大鼓勵效果，盼可透過自身經驗，提醒台灣人民言論自由的可貴。華航企工則表示，這完全是沒道理的濫訴，想必法官看了也直搖頭。

華航空服員張書元在2017年公開批評華航，在臉書上發表自製影片，直指華航漠視飛安與台灣民眾權益，將空服員一人當兩人用、極盡壓榨所能。對此，華航不滿張書元行為，向法院提告求償一元並要求張男登報道歉，不過二審結果出爐，認定張書元言論屬合理評論，華航再次敗訴。

張書元表示，在這個案子發生時，工會成員人人自危，沒有人想得到只是從事工會行動，竟會被華航盯上甚至告上法院，且憲法明文保障人民有言論自由，華航卻以民事、刑事訴訟欺壓勞工，讓人難過。

張書元說，華航為了該案花費大筆律師費用，接下來若繼續上訴，根本是浪費人民納稅錢、浪費社會資源，事出必有因，呼籲華航應徹底檢討。他也表示，該案的結果也帶給工會極大鼓舞，期盼透過該案，能提醒我國人民言論自由的珍貴。

華航企業工會秘書林芸表示，張書元在臉書上的發文、記者會上的行動等，都應是言論自由的一部分，且工會活動都是依據工會法進行，此外，張書元所說的言論，即使有部分比較激烈，但都不是空穴來風，甚至可說是法院認證。

林芸表示，華航大動作欺壓勞工根本沒必要，也呼籲華航不要再浪費資源上訴，這種沒有道理的濫訴，恐怕連法官看了都直搖頭，她也說，盼各家航空公司能記取教訓。華航則表示，對此判決結果深表遺憾，待收到完整判決書再行研議後續法律救濟程序。

(中時 )