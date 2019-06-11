台南市政府竹溪流域周邊空間景觀改善計畫第二期工程，經費4978萬，其中一項是遷移忠靈塔骨灰，將安奉於塔內的骨灰以灑葬方式處理政府正辦理體育公園忠靈塔骨灰遷移，重現府城水文促進會11日向監察院陳情，指台南市政府遷移體育場忠靈塔骨灰涉嫌不法，請監委調查，讓先人安寧，讓骨灰繼續安奉忠靈塔。

促進會表示，該起工程將安奉於塔內的骨灰以灑葬方式處理，但忠靈塔是公產，長年由市府管理，忠靈塔裡的骨灰應該解釋為「有主墳墓」，並非無人管理的無主墳墓，也不是地下無主骨骸，所以不能用灑葬方式處理。

促進會也認為，市府指忠靈塔年久失修，結構傾危，就應該正本清源，修復這座具歷史意義的塔樓，而不是藉整治河川之名，毀棄先人骨灰。促進會質疑遷骨灰其實是為了拆忠靈塔，6月3日已緊急申請忠靈塔指定古蹟，建請暫定古蹟，以審查程序凍結拆忠靈塔、遷骨灰，也懷疑市府可能刻意消極不作為，執意進行灑葬作業，因此向監察院陳情。

忠靈塔於1944年落成，祀奉因戰爭去世的台南州民骨灰，由末代台灣總督安藤利吉題「忠靈塔」。1948年，台南市主辦省運會，前省主席魏道明改為「積健為雄」，俗稱忠靈塔；其中可能奉祀日本人與台灣人骨灰，此事也已引起日本友人重視，籲請台南府嚴肅調查，謹慎處理。

(中時 )