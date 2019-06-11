中國國民黨今天舉辦總統候選人初選座談會，孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中親自出席，提出五項建議，包括建議若不採用手機民調宜增加青年人的加權，以下為5點建議內容

一、 為使政策有先後的邏輯，張亞中總校長建議原規劃第一場國政願景電視發表會內容（經濟、財政、環境、能源）與第三場的內容（憲政、外交、兩岸、國安）對調，獲得與會者一致同意。

二、 有關郭台銘董事長建議手機民調納入民調並占50％事。張亞中表示任何有助於真實反映選民偏好者，均完全支持。基於手機民調目前在反映民意的公正性上的可信度仍有爭議，張亞中建議，若不採用手機民調，宜增加青年人的加權。

三、 鑒於初選可能激烈，為避免可能的爭議，張亞中建議，初選前兩名差距在1％以內，再只針對前兩名為對象舉辦民調，由最終勝選者代表本黨参選。

四、 張亞中在現場「致參選同志的一封公開信」，表達應「團結在共同理念，而非個人之下」。本人認為，本黨初選不應只是把重點放在「人」的選擇，而應將重點放在治國理念、價值、目標之上。因此，本人向各參選人表示，此次初選除了黨中央舉辦的三場國政願景說明會外，孫文學校將自行另外舉辦三場三個小時，並且「網路全程直播」的政策分享會。時間分別是6月26日（三）、7月1日（一）、7月4日（四），均為晚上1830-2130，地點均在濟南路台灣大學校友會館。張亞中也呼籲各位參選人在行有餘力下，也能多舉辦政策分享會，與選民有更多的政策與理念交流。這三場孫文學校自行舉辦的政策說明會，都歡迎所有參選人的參與，期望能透過充分的政策說明，形塑本黨的理念及政策。郭台銘董事長與周錫瑋縣長當場均表示會出席，韓國韓市長的代表人孫大千及朱立倫市長的代表人高思博表示將會請示參選人會回告。

五、 張亞中也向其他參選人或代表表示，將專程前往拜訪就國政理念及本黨贏的策略與作法充分交換意見。

(中時 )