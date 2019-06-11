桃園地院法官何姓法官承審案件放話嗆收押被告，不當取得被告自白，且司法院調查又發現他在另案擔任自己老婆的訴訟代理人，司法院人審會通過決議將他送交監察院審查，未來如果通過彈劾，將由職務法庭判決懲處。

此外，人審會也通過法官調動名單，司法院行政廳長王梅英、人事處長蔡新毅、高院行政庭長林瑞斌等，大批二審法官調升最高法院法官或辦事法官，將高志鵬判刑定讞的最高法院庭長邵燕玲及審判長蘇振堂調任公懲會擔任委員。

(中時 )