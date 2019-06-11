放話嗆被告又幫老婆辯護 離譜法官遭移送監察院 17:372019/06/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園地方法院何姓法官行為惹議遭送監察院。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園地院法官何姓法官承審案件放話嗆收押被告，不當取得被告自白，且司法院調查又發現他在另案擔任自己老婆的訴訟代理人，司法院人審會通過決議將他送交監察院審查，未來如果通過彈劾，將由職務法庭判決懲處。 此外，人審會也通過法官調動名單，司法院行政廳長王梅英、人事處長蔡新毅、高院行政庭長林瑞斌等，大批二審法官調升最高法院法官或辦事法官，將高志鵬判刑定讞的最高法院庭長邵燕玲及審判長蘇振堂調任公懲會擔任委員。 (中時 ) #法官 #司法院 #通過 #監察 #放話 也許您會感興趣 推薦閱讀 露胸肌評事業線 法官遭免職 04:102019/06/07 社會新聞 意定監護制通過 自己的監護人自己選 04:092019/06/08 金融．稅務 通過罷工 反對票不可輕忽 04:102019/06/08 生活新聞 瞎扯感冒不知撞到人 肇逃男遭判1年半 14:502019/06/09 社會 《股利-營建》興富發通過配息3.5元，多元化腳步不停歇 10:002019/06/10 財經 鐵綠！嫩妻偷吃洋男懷孕 夫竟告輸 10:472019/06/10 社會 日式料理董娘遭擄案 徐春暉5人被訴 11:112019/06/10 社會 監院今通過人權法草案 監委納人權專業 13:022019/06/11 政治 酒測只能一次！男測兩次判酒駕無罪 15:592019/06/11 社會 王炳忠告周妨害名譽求償148.7萬敗訴 16:212019/06/11 社會 社會熱門新聞 女天兵！誤將「逃生門」當廁所 打開彈出救生梯 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 淡水連續街頭鬥毆 侯友宜怒拔警分局長 - 社會 - 中時 清涼上衣！白皙妹美背全露 雙峰呼之欲出 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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