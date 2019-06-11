享譽國際的小提琴家林昭亮近期回台，短短數天，排練行程滿檔，今（11）日下午特別抽空，與病童們共度一下午，和照顧病童的父母、志工，以及罹患疾病的孩子們分享音樂，一連演奏多首曲目，讓現場有如小型音樂廳。

林昭亮表示，平常音樂會行程很滿，「但我還是會撥空為孩子們演奏，分享音樂，紓解身體上的病痛，這和在音樂廳演奏大不相同，有不一樣的意義。」

林昭亮說，人間最珍貴的事情是真情，「有子女、情人、朋友等不同的感情，我非常珍惜能為大家演奏，以及有這樣的互動機會。」

今（11）日現場，林昭亮特別和現年15歲的喬喬，一人拉琴、一人彈琴，合奏一曲。喬喬在出生時罹患黑色素痣，幾乎占滿了左半邊臉頰，受到路人異樣眼光，家人不斷尋求治療方式，在喬喬8歲時，帶她到美國芝加哥治療。

喬喬的母親表示，為了把黑色素痣切除，喬喬歷經六次切除、換膚手術，過程中連日常飲食都飽受磨難，好在有音樂能紓緩喬喬的身心，「我們當時入住芝加哥的麥當勞叔叔之家，有一台百年鋼琴，喬喬終於忍不住手癢，開始彈琴了。」

不過由於鋼琴年久失修，無法調整，彈不出好音色，為此，調音師協助把喬喬影片放到網路上，盼能募得鋼琴，沒想到，真的有位好心的婆婆捐了鋼琴，喬喬因此有一台狀態好的鋼琴可演奏，不僅舒緩治療時的痛苦，也能療癒別人。

現場還有位8歲病童澄澄為大家演唱，她因罹患腦瘤，正接受化療，主持人詢問她：「在這麼多人面前演唱，會不會感到緊張？」澄澄回答：「不會，因為我已經很勇敢打了那麼多針了，怎麼還會害怕上台。」堅強、成熟的童言童語，讓在場觀眾動容。

澄澄為爸爸、媽媽，照顧他的醫療團隊、志工成員等，演唱一曲《感謝》，感謝大家為他付出，也謝謝活著的每一天，都有平安，爸爸在台下，為她舉大字報，支持她。

現年24歲的子婕，是研究所二年級生，目前正在寫論文，她因罹患黏多醣症，讓她的關節變形僵硬，無法長高，身高100公分，行動不便，並未阻止她學習，她為大家彈奏一曲《雲上太陽》，並和大夥兒分享，「人生就像天氣，雖然有時候會下雨，天氣陰陰的，但不要忘記，太陽一直都在，沒有離開。」

(中時 )