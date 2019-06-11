台體大與中興大學分析調查發現，台灣學生從事運動的時間少，位居世界排名倒數。（林欣儀攝）

台灣兒童與青少年身體活動量居世界倒數！台體大與中興大學歷經一年、分析9年來台灣兒童與青少年參與運動的各項指標，發現國中生每天運動時間約15分鐘，遠低於世界衛生組織建議的每天運動60分鐘，且受手機等3C產品影響，兒童與青少年體適能有逐年下降情況。

這項研究分析是由台灣體育運動大學副校長張振崗、中興大學運動與健康管理研究所所長巫錦霖領導的團隊，引用9年來教育部、體育署與衛福部等單位的研究成果進一步分析獲得，並透過有世界49國參與的「全球兒童健康聯盟」、於今年一月發表於國際期刊《身體活動與健康》。

張振崗指出，此報告針對小一至高三學生，依照身體活動量、參加運動團隊、動態遊戲、靜態行為等共10項指標進行分析，結果發現，台灣高中生每日從事中高等強度運動達60分鐘者只占12.1％，國中生每天運動60分鐘者更只有5.4％，小於該聯盟規範的最低等級20％，名列世界倒數。

身體活動時間減少，但使用手機的靜態行為卻大幅提高。巫錦霖表示，經分析發現，12至17歲青少年每天使用網路1至4小時者高達近54％，且根據教育部提供的體適能檢測結果發現，近幾年青少年體適能逐年下降，此已成世界趨勢。

(中時 )