【 0611梅雨鋒面事件】108年6月11日15:30 記者會(影/CWB氣象局)

受梅雨滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，今天午後已齊發豪雨、大豪雨警報。中央氣象局預報員徐仲毅指出，目前鋒面已南移到竹苗附近。今天不少地區時雨量相當驚人，若從昨天0時至今天16時為止，台中市雪嶺累積雨量已達301毫米。

氣象局下午3點時，將台中、南投升級為大豪雨特報，苗栗、彰化、雲嘉南、高屏等8縣市為豪雨特報，北北基、桃竹、花東、金澎等11縣市為大雨特報。

根據氣象局資料，截至16時為止，今天全台降雨最多為台中市雪嶺301毫米，其次為南投合歡山頂228毫米。而南部方面，台南崎頂已183毫米、高雄旗山區已170.5毫米。

氣象局在15時30分針對611梅雨鋒面事件舉行記者說明會，徐仲毅根據雷達回波圖顯示，目前預計下午到晚上仍以西半部、南部山區降雨較明顯，其中台中山區及南投山區將可能出現局部大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上）。不少地區時雨量相當驚人，包括高雄金山時雨量達82毫米，雲林古坑達80毫米，若以3小時累積雨量來看，最多為台南市媽廟在3小時曾降下142毫米。

今天不少地區時雨量、累積雨量相當驚人。全台降雨最多為台中市雪嶺301毫米，其次為南投合歡山頂228毫米。（圖/氣象局）

(中時電子報)