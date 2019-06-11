雲林婦幼保護平台救援受虐童婦成果豐，雲林地檢署檢察長郭永發（右四）、雲林副縣長謝淑亞（右五）表揚有功人員，雲林縣婦幼隊長陳耿旭、西螺與斗南警分局家防官廖本籐及李正偉（右三至右一）、雲林縣府社會處社工李存一、江佩青、林庚辛、陳嬿如（右六至右九）。（許素惠攝）

雲林婦幼保護平台救援受虐童婦成果豐，雲林地檢署檢察長郭永發（前右二）、雲林副縣長謝淑亞（前右三）等人聽取成果報告。（許素惠攝）

雲林縣婦幼保護平台成立1年多來，已成功救援4案6兒少，獨特經驗不但被列入《兒少福利權益保障法》修法條文中，並獲特殊獎項，成果豐碩，雲林地檢署及縣府11日表彰有功人員，檢察長郭永發及副縣長謝淑亞再三感謝相關人員「有您真好」。

獲獎者包括雲林縣警局婦幼隊長陳耿旭、西螺及斗南警分局家防官廖本籐、李正偉、縣府社工師及社工李存一、江佩青、林庚辛、陳嬿如等7人，他們各司其職提高警覺，發現異狀便迅速通報，比對行蹤資料，相互配合協尋等，及時阻止可能的悲劇發生。

郭永發指出，雲林婦幼保護平台的成立令他很感動，因為成果亮眼成為全國榜樣，他身為雲林子弟深知雲林貧窮，毒品及酒駕等氾濫每每和婦幼案件關連，因而要求警察深入村落挖掘虐童及家暴案，即時反應行動，以減少不幸，謝謝相關人員「有您真好」！

謝淑亞表示，警察、社工等就像婦幼保護的雷達，只要提高敏感度，就能降低不幸，也因而讓人感受司法內涵細膩的心。

縣府社會處副處長陳怡君報告，雲林婦幼保護平台的經驗，被納入2019年《兒少福利權益保障法》修法條文，獲第七屆婦幼保護網路之承諾與行動整合實踐團隊行動力選拔及感謝獎，成功救援4案6兒少，平均救援時間1、2天。

(中時 )