花蓮縣長徐榛蔚（左四）從遠見雜誌》創辦人高希均（右四）手中取得5星縣長獎座肯定，局處長紛紛祝賀。（縣府提供）

5星縣長徐榛蔚分享獲獎心得。（縣府提供）

2019年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚唯一獲選5星縣長的新任女性首長，局處首長11日陪同北上受獎，她分享施政理念時，將榮耀歸功縣民、縣政及民意團隊。

今年各縣市新任首長平均滿意度僅53.3％，花蓮縣則高達72.2％，且八大施政面向滿意度居全台第2，達74.4％，是唯3整體滿意度逾7成的縣市，同時，徐榛蔚不滿意度只有8.8％，也是今年最低負評。遠見創辦人高希均說，並非是資源最多的縣市才有機會榮獲5星肯定，民眾是有感的，只要認真施政，就算資源匱乏仍有機會獲得掌聲。

徐榛蔚感謝各鄉鎮及民意代表給予縣府支持，以及縣民的肯定，讓花蓮更加茁壯與進步。她表示，每個縣市都有優勢與難題，花蓮位居東部後山，處境艱難，唯有全力發揮觀光、農業等先天優勢，才能與眾不同、走出困境。花蓮也與宜蘭及台東成立「花木蘭聯盟」，就是希望透過串聯、整合區域資源，共創經濟黃金廊帶。

徐榛蔚指出，花蓮擁有全台最特殊的地形風貌及多元人文氣息，歡迎大家深入體驗。前縣長傅崐萁在各項建設打下很好的基礎，縣府會持續推展文化、教育、觀光等層面，持續大步向前，目前程式語言教育整體普及率達93％，今年也將啟動特搜訓練中心等，逐步推展各項政策，讓花蓮成為耀眼的國際城市。

今年度縣市長施政滿意度調查，一共成功訪問1.4萬多位各縣市民眾，綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。八大面向包含道路交通層面、教育、環保、消防與公共安全、經濟與就業、警政治安、醫療衛生、觀光休閒等績效，深入檢測地方政府競爭力，花蓮各大面向均名列前茅，縣府亟思以創新思維結合政策，各項數據顯示縣民對施政有感。

(中時 )