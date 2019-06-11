0190313中天新聞 韓粉威脅傷害黃光芹兒子？ 韓國瑜籲:要理性！

媒體人開打！陳鳳馨日前在政論節目上痛批黃光芹沒誠信，黃光芹今（14日）在臉書自爆原不想回應，但因為連婆婆都來問她，令她怕積非成是，決定正面回擊陳鳳馨。

近日再度復出上政論節目的黃光芹，不滿遭陳鳳馨痛批沒誠信，今日在臉書正面反擊，還原當初哽咽表示「未來也不會接受通告」真相，解釋當初為何會做出「先」回家的決定，「是因為無法在一時之間拆除危機，48小時後又要立委補選，於是我先將工作辭了，緊接著處理危機。」

所以黃光芹直指陳鳳馨所述「原本承諾要退出媒體，不接通告，後來又復出，自己没有誠信，如何批評韓沒有誠信」非但不是事實，也讓陳鳳馨目的昭然若揭。

黃光芹強調，自己是受過訓練的調查採訪記者，從不造謠生事，「既然宣戰，我比任何人更在意公信力，出拳必須有力道，軟弱不是王道，以陳鳳馨軟土深掘為例。」

陳鳳馨日前在政論節目上談起黃光芹反對韓國瑜出來選總統是因為誠信問題的論點，直言：「黃光芹你自己說你要退出，所有的這一些的政治通告，如果你自己沒有誠信，你就再也沒有能力去質疑別人誠信了。這一點我是講很重的話，因為你當初聲淚俱下，可是你今天所做所為，其實跟你當初所標示的你要做的事情是完全不一樣的。」一席話意外引爆這場名嘴大戰。

(中時電子報)