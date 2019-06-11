由邱姓女子駕駛的小轎車，11日傍晚行經中投公路往草屯方向時，疑因車速太快，在變換車道時衝撞蕭姓男子駕駛的小貨車，導致蕭男被撞身亡，有目擊民眾將邱女快速飆車的影片PO上臉書，引發網友撻伐，抨擊駕駛時速破百卻害得他人家破人亡。

這起事件發生在11日傍晚6時許，網友將邱姓女子（25歲）狂飆中投公路的影片PO在臉書「爆料公社」，影片中只見黑色轎車沿路飆速，最後撞上小貨車，還有行車紀錄器拍到衝撞後貨車零件噴飛的慘況，小貨車蕭姓駕駛（70歲）則因車子被撞翻覆，當場失去生命跡象，留下現場大片血跡。

網友在PO文中指出，邱女駕駛的轎車從台中上中投公路、往南投方向行駛，經烏溪橋附近時飛快超車、且沿路連續變換車道，最後疑因車速太快沒抓好距離，在草屯匝道附近，準備從內側車道變換至中間車道時，車頭撞上行駛在中間車道的小貨車，導致貨車受強大衝撞、先撞上護欄後翻覆。

這段影片PO出後引發許多網友撻伐，紛紛痛批邱女「要死自己死，幹嘛連累別人」、「這應該是蓄意殺人」，還有人計算邱女飆車時速至少150公里。邱女宣稱，當時是要趕去草屯上課，檢警11日相驗死者，並依過失致死罪將邱女移送法辦。

(中時 )