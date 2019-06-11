林佳箴在2015年取得英國國際咖啡師證照，是全台首位視障咖啡師，她將擔任南市勞工局開設的「視障咖啡師養成體驗營」講師，指導視障者沖煮咖啡並分享創業經驗。（莊曜聰攝）

台南市勞工局協助視障者透過職業重建課程進入職場工作，今年更首度開設「視障咖啡師養成體驗營」，並請來2015年取得英國國際咖啡師證照，全台首位視障咖啡師林佳箴授課，要讓視障者在咖啡香中找到未來出路，首波開放5個名額，即日起受理報名到7月3日止。

南市勞工局11日請來林佳箴現身說法，分享她的心路歷程，林佳箴在幼年時期雙眼先後受傷，2眼的水晶體都摘除，被醫生宣判到40歲左右就會喪失視力，39歲的她左眼僅剩光覺，右眼視力不到0.01，但她從未放棄機會，20歲那年從五專休學，投入職場工作。

林佳箴先從知名賣場的餐飲部做起，後來也與兄姊開過飲料店、做過直銷業務工作，2009年在北部頂下咖啡店，用半年時間學習沖泡咖啡及機器操作，後來經歷2次考試，取得國際咖啡師證照，是全台第一位視障咖啡師，並擴充咖啡店規模，提供餐飲外也培訓視障孩子學習職能，現在則是台北啟明學校餐飲服務專任教師。

林佳箴現場示範沖泡咖啡技巧，動作熟練，聽聲辨位的功夫，看得在場的明眼人目瞪口呆，林佳箴說，不能把眼睛的障礙當理由，只要想做，一定有辦法克服，熟能生巧，這次與南市勞工局合作，希望能幫助視障朋友在微光中調出溫暖，在黑暗中煮出幸福。

南市勞工局多年來共協助106位以上視障者透過職業重建在各職場就業，包括環境清潔員、學校工友、專案助理人員、學校系辦助理、房務員、螺絲包裝員、包裝作業員、居家就業等，首度舉辦的「視障咖啡師養成體驗營」也歡迎視障朋友報名。

(中時 )