台南市議員林燕祝11日與台南市水利局副局長王峻明、太平里長李朝勝等約20人冒雨踏勘新化穗芳橋護岸損壞情形。（劉秀芬翻攝）

台南市議員林燕祝11日與台南市水利局副局長王峻明、太平里長李朝勝等約20人冒雨踏勘新化穗芳橋護岸損壞情形。（劉秀芬攝）

台南市新化區民眾向議員林燕祝陳情，水利署第六河川局多年前在穗芳橋施作護岸，去年823豪雨造成溪水暴漲掏空地基，防汛道路下陷，護岸多處碎裂。林燕祝表示，將促請市府查察六河局是否施工確實，查明有無弊端。六河局則表示，工程一定是按圖施工、檢驗合格，若議員有疑慮，再委託第三公正單位鑑定。

林燕祝11日與台南市水利局副局長王峻明、太平里長李朝勝等約20人冒雨踏勘，發現堤岸水泥撥動即掉落，部分掏空路段未加裝鋼筋，護欄裂開、留有保麗龍殘渣，林燕祝當即請法制處速就合約進行調閱，清查是否有設計不良或偷工減料情形，必要時會同檢調單位深入查明，以策安全。

王峻明說，此區工程經費為3604 萬元，2015年移交給市府，但823暴雨強度約為506mm，已超過百年重現期之暴雨量408mm，降雨強度遠超過區域排水保護標準，崩塌位置屬於河道凹岸處，基礎沖刷作用強烈，而造成護岸損壞崩塌。

水利局表示，災後第一時間已進行搶修，打設9公尺鋼板樁，長度105公尺，以避免崩塌處持續擴大，並同步提報復建工程，工程經費約3684萬元，已於5日上網招標。

林燕祝則為受影響的區民抱屈，今年雨季和颱風期間恐怕仍得提心吊膽，如果六河局修建之初就能注意工程品質，就無今日「豆腐渣」堤欄的窘境，水利局承接時落實點交，有效把關以控制崩損範圍，維護起來事半功倍，更能省下可觀的經費。

(中時 )