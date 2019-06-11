吃白肉真的比吃紅肉健康嗎？美國加州大學舊金山分校研究，只要是吃肉無論是紅肉、白肉，對膽固醇和心血管健康都有不利影響。營養師表示，其實無論是白肉或紅肉，飲食調整還是必須均衡，但若本身膽固醇異常偏高，或心血管疾病和心臟病家族史的人，少吃紅肉和白肉，多吃豆類、藜麥、全穀物等食物。

《每日健康》根據國際媒體《MedicalNewsToday》、《NCC》報導，加州兒童醫院動脈硬化研究中心主任 Ronald Krauss 領導的研究小組發現，無論吃紅肉或白肉組的人身上，都看到血中膽固醇有升高現象。相反的，攝取非肉類蛋白質來源，如蔬菜、乳製品、豆類，膽固醇表現最為理想。

不過，康乃迪克大學營養師 Maria Romo-Palafox 不認為該項結果就斷定了吃肉不健康的說法，他向《CNN》表示，其實無論是白肉或紅肉，飲食調整還是必須均衡，且依據各別的身體情形狀為調整，但若本身膽固醇異常偏高，或心血管疾病和心臟病家族史的人，確實要少吃紅肉和白肉，蛋白質的來源可以改從豆類、扁豆、藜麥、全穀物，以及豆腐等豆製品食物為主。

營養師也認為，盡量多選擇瘦肉，或是每周選擇一天不吃肉，不失為幫助身體健康平衡的好方法。

(中時電子報)