◎ 高調炫富胡幼偉諷郭選「首富總統」

鴻海董事長郭台銘高調張揚自己是台灣首富，文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書質疑，別的參選人強調自己是庶民，郭卻強調自己是首富，難道競選旗幟上要寫「首富總統」嗎？

◎不甩郭董藍總統初選納手機民調未過

國民黨中央上午舉行總統初選參選同志座談會，鴻海董事長郭台銘親自，力爭初選民調能夠納入手機民調，並採取百分之百的對比式民調；但因會議採「共識決」，最後郭台銘的建議全數遭到否決，是維持中常會通過的提名作業要點版本。

◎ 駕駛超時阿羅哈一年內遭罰15次

昨日晚間10點國道1號南下處發生阿羅哈客運衝出邊坡事故，造成3死、1重傷、12輕傷。交通部公路總局表示，目前初步確定駕駛、車輛都無違法狀況，雖然駕駛已開車9小時，但中間也有休息1小時，還需確認是個案或突發。此外阿羅哈自去年7月起共被取締15次，主因多是駕駛超時或休時不足，阿羅哈也曾提出雙駕駛降低司機疲勞。

◎ 習川會有譜? 南華早報：20日大阪登場

香港《南華早報》11日報導，一位聽取了安排簡報的消息來源透露，大陸國家主席習近平和美國總統川普本月底在日本舉行的廣泛會晤可能是正式的面對面談判，而不是快速的握手和聊天。消息人士說，「主要內容大概是去年12月阿根廷峰會的重新上演。」

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(中時電子報)