監察院院會今（11）天通過「監察院國家人權委員會組織法草案」等3案，讓所有監委擔任國家人權委員會委員，對此，監委王幼玲、高涌誠抱持不同意見，認為應專業分工，以發揮最大功能，且監委提名資格來源與《巴黎原則》並不相符。

據了解，監院內部日前特別成立小組鑽研此草案，成員包含院長張博雅、副院長孫大川、監委包宗和、楊美玲、王幼玲、高涌誠，來回討論過7、8次，最後僅在增訂監委資格條件，納入具人權專業背景之專家及NGO代表上有共識。

有別於今天通過由所有監委擔任國家人權委員會委員的「全院版」，據悉，王幼玲、高涌誠在會中提出「分工版」，認為目前各委員會人數上限為13人，一旦國家人權委員會成立，應採「固定班底」模式，讓7、8個監委常駐於該委員會，不過最終沒有通過。

此外，王幼玲、高涌誠還認為，現行監委提名資格的組成來源，主要為立委及議員、法官及檢察官、公務人員及大學教授、專門及技術人員、政治及新聞工作者等，顯然與《巴黎原則》強調國家人權委員會委員，應具備人權專業背景及反映社會多元性之組成，並不相符。

(中時 )