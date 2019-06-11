廈門市海滄區探索城鄉發展模式，吸收台灣社區總體營造經驗後更上一層樓，11日下午成立公益性質的「海峽城鄉發展基金會」，由廈門大學經濟學院教授李文溥擔任理事長，顧問團包括曾獲建築普利茲克獎的唯一華人王澍教授、台大城鄉所前所長夏鑄九等多位知名學者。原先的海滄台籍社區主任助理，將改任基金會規劃師。

位於廈門島外的海滄區，近年大力邀請台灣學者專家或者青年學子，走入該區43個社區角落，以找回鄉村倫理為主軸，探討在農村轉型發展城鎮化的過程中，如何延續傳統，並與時俱進，建立新型態的發展模式。期許在發展過程中保持村民向心力，使之可持續發揚光大。

過去在台灣很有名的城鄉發展基金會模式獲得海滄區認可，於是遍尋兩岸建築、城鄉、社區規劃的知名學者，11日宣布成立海峽城鄉發展基金會。以弘揚中華優秀傳統文化為宗旨，倡導公益精神，集聚兩岸資源，創建城鄉發展工作交流平台，綜合兩岸學術與實踐經驗，促進兩岸學術界和民間基層交流互動，推動鄉村振興與城市更新、社會治理與鄉土文化保護傳承，並將致力於產學交流與人才培訓工作。

首屆理事長為廈門大學經濟學院教授、廈門經濟學會會長李文溥。另特聘曾任台灣大學城鄉發展研究基金會規劃師的李佩珍為秘書長，數十名兩岸青年為城鄉助理規劃師和社區營造員。

顧問團陣容極為豪華，中國美院建築藝術學院院長、博士生導師、普利茲克建築獎得主王澍為首席顧問；台灣大學建築與城鄉研究所名譽教授夏鑄九，台灣中華新文化發展協會理事長、著名作家楊渡，台灣中華文化總會原副會長、台北書院山長林谷芳，慈濟大學人文社會學院院長、元亨書院院長林安梧，建築師謝英俊等人為顧問。

大陸方面學者專家有中國社會科學院台港澳研究中心主任、歐洲研究所所長黃平，湖南嶽麓書社原總編輯唐浩明，中國人民大學農業與農村發展學院教授、博士生導師溫鐵軍，廈門博物館文博研究員何丙仲，廈門大學教授趙燕菁，中國美院建築藝術學院教授陸文宇等人。

(中時 )