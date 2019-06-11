曾治豪錄狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》。（狼谷競技台）

賀一航的兒子曾治豪11日強忍喪父之痛，強打精神去錄狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》。他坦言自己直到這兩天才接受爸爸走的事實，當時從醫院到殯儀館再到靈堂，「太快了！ 這一、兩天才覺得爸爸真的走了。我跟Judy媽咪說這好像一場夢，好不真實喔，可以醒嗎？但又已經是事實」。

曾治豪也透露，「昨天看到一幕滿不捨的，Judy媽媽竟然用LINE打電話給我爸爸，我爸電話響了，她才說：我打的啦，想看他會不會接。」讓他看了很不忍，「爸爸和Judy媽媽真的很相愛很噁心，10幾年來都是24小時形影不離。連平常Judy媽咪出去買個水果，我爸就會一直Line她、問她去哪裡了。而且這幾個月，爸爸常會牽她的手，可能是特別需要她」。

很思念老公的Judy還對曾治豪說「你不要太瘦，瘦了就不像爸爸」。曾治豪也覺得自己和爸爸真的滿像，連手腳都像，常有人說他們連背影都很像，很多網友都說在他身上看到爸爸的影子。此外，他也覺得和爸爸的思考邏輯、模式也幾乎一樣，之前父子倆一起看表演時就曾在同一時間講出一樣的哏。

他也透露15日爸爸告別式當天會有一段演出，主持人是白冰冰，他們希望當作辦爸爸的演唱會，因為他出道至今沒辦過演唱會，他和爸爸的乾兒子、乾女兒們會以音樂形式緬懷思念他，每個人都會演唱一首歌，當然也會有爸爸的經典歌曲〈媽媽請你不通痛〉，大家希望不要把告別式辦得那麼可憐哀傷，「因為爸爸不喜歡看可憐兮兮的東西，他是喜劇泰斗、是笑匠」。

外界關心賀一航的年邁老母能否承受，曾治豪說，阿嬤也會去爸爸告別式，但公祭時希望她不要在場、怕她太難過。他笑說原以為阿嬤會傷心到「哭倒長城」，但這次她很堅強，雖然一開始也腿軟，但她已經接受事實，「姑姑說，阿嬤已經在打麻將了，這樣很好，我們也不希望她困在難過氛圍裡，希望她多跟家人、親戚、朋友聊天吃飯打麻將都好。我也跟阿嬤說您還有我啊，還有孫子我，最像您兒子的就是我了。總之阿嬤真的很棒、很勇敢」。

(中時 )