環保署環境總隊北區大隊人員摸黑進行採樣。（圖／環保署提供）

黑心業者被查獲偵辦後，大堀溪出海口逐漸恢復原狀。（圖／環保署提供）

桃園觀音海岸居民與環團關心的藻礁，去年8月起卻有黑心業者將汙泥直接排入海，影響藻礁生態。環保署接獲陳情後啟動檢警環結盟機制，歷時3個月埋伏，人贓俱獲，除了由檢方偵辦，課以刑責，亦將追回不法利得逾百萬元，並可依違反《廢棄物清理法》裁罰6萬元至2千萬元。

環保署環境督察總隊北區大隊長張乃仁表示，去年10月接到環團通報「大堀溪附近海岸都是不正常的淤泥，嚴重影響藻礁生態」，隨即與桃園市政府環保局合作進行調查，發現位於溪口的協Ｘ公司廢水排放口有大量淤泥堆積。

張乃仁形容，該處地處偏僻，出入口僅一條約500公尺小路，沿途並有2、3個俗稱「小蜜蜂」的人員放哨，他冒充賞鳥客才避免被識破。後來稽查人員改用無人機蒐證，發現毫無汙染防治設備，直接將收受的汙泥沖到溪中流入海裡，令人怵目驚心！

砂石並非有害物質，無法依違反《水汙染防治法》第36條刑責偵辦，但經過研判、採樣，發現排放的汙泥內含有害重金屬，於是由桃園地檢署依涉嫌違反《刑法》第190-1條指揮偵辦。專案小組於今年1月22日寒流來襲晚上啟動搜索行動，連續2天在寒冷海邊埋伏，總算於23日晚上人贓俱獲，查獲卡車進場傾倒，並發現某工廠的工業汙泥單據。

協Ｘ公司未取得廢棄物處理許可，收受事業單位的工業汙泥等廢棄物，完全無任何汙染防治設備，僅於場內設置傾倒貯坑，以怪手將污泥混合地下水攪拌稀釋成泥漿水，經由埋設之管路繞流排放至大堀溪，後續將由桃園地檢署偵辦，包括上游的違法客戶，環保署亦將依法追究不法利得。

張乃仁感謝關心藻礁的民眾與環團熱心提供資訊，偵辦過程並全力配合保密。環保署也呼籲大家共同協助守護家園，如發現有違法清除處理廢棄物、河川汙染及其他情事，請立即向環保署或各地環保局提供線索，可隨時利用公害陳情專線0800-066666通報。

(中時 )