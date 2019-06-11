2019婕斯盃全明星羽球對抗賽將於6月29日、30日於台北和平籃球館舉行，由「羽球王子」王子維擔任賽事大使，台灣將派出男單許仁豪、男雙「麟洋配」王齊麟/李洋迎戰來自丹麥、馬來西亞及韓國的一流好手，希望為地主留下好成績，帶動台將爭取2020東京奧運參賽資格的氣勢，而「麟洋配」平時也關心美國職籃NBA消息，連今天勇士逆轉勝暴龍都掌握了。

這場比賽會在6月28日進行抽籤，除了台灣男單許仁豪、男雙王齊麟/李洋，丹麥男雙鮑伊（Mathias Boe）/彼德森（Mads Conrad-Petersen），韓國則有單打李炫一、雙打李龍大兩位知名好手，李龍大更要和大馬球員陳文宏組成跨國男雙組合，以及馬來西亞男雙吳蔚昇/陳蔚強，值得國內羽球迷期待。

在才剛結束的澳洲羽球賽，王子維和一哥周天成打進男單最後四強，可惜各自輸給印尼選手，無緣在決賽對決，王子維樂觀表示：「蠻開心可以打進四強，成績有突破總比沒有好，這一站表現不錯算是好的開始。」

至於腰傷狀況，王子維透露澳洲站感覺還行，回來台灣後就繼續復健、調整狀態，由於29日就要出國比賽，要連打加拿大、美國、印尼、日本、泰國五站賽事，今年婕斯盃指以大使身分參與、無緣獻技，希望能把世界排名從目前32提升到16，「因為年初比賽成績不好，排名衝起來的話，奧運參賽資格的機會也會比較穩，壓力就不會那麼大。」

2004年雅典奧運跆拳道金牌、體壇前輩陳詩欣(右三)，在婕斯盃開賽記者會上傳遞聖火給四位台灣羽球好手，象徵勝利桂冠的交接。（海碩整合行銷提供）

婕斯盃可以說是促成男雙「麟洋配」王齊麟、李洋成為國際賽拍檔的起點，兩人去年婕斯盃搭檔參賽後，年底就確定今年起開始一起比賽，李洋說：「因為去年這個契機，讓我發現原本不同隊的兩人搭起來也有好的火花，所以促成組成雙打的想法。」

王齊麟則說：「目前配起來輪轉上有時還會有點卡或是誤會球，平常就會多一點相關訓練。」李洋補充：「我們只要遇到問題，兩人都會提出不同見解、都會嘗試彼此提出的方法，找到面對比賽更好的方式。」

今天的NBA總冠軍賽第5戰，「麟洋配」也關心的最新戰況，兩人支持的隊伍也不同，王齊麟是勇士隊、李洋是暴龍隊，王齊麟笑說：「看了比賽勇士卻落後，就不想看。」李洋立刻回應：「應該要看完啊！這樣暴龍就可以贏了！」互動相當有趣。

婕斯盃全明星羽球賽開放民眾索票，可於6月22、23日兩天上午10點到下午4點，於台北體育館7樓「第6屆羽您有約公益賽」現場，憑3張108年5-6月發票就能兌換1張婕斯盃門票，每人最多可換4張，相關訊息可鎖定婕斯盃全明星羽球對抗賽臉書粉絲專頁。

(中時電子報)