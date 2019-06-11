交通部國道高速公路局認為，遠通電收國道電子收費ETC利用率未達標，要求給付4億2750萬元懲罰性違約金，遠傳電收不服提起訴訟，高院維持一審判決，認定遠傳電收沒有違反約定，判決遠通電勝訴，因高公局債權不存在，遠通電免給付懲罰性違約金。可上訴。

(中時 )