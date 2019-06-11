遠通電收ETC官司二審仍勝訴 判免付4億多懲罰性違約金 18:232019/06/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠通電收ETC官司二審勝訴免陪違約金。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部國道高速公路局認為，遠通電收國道電子收費ETC利用率未達標，要求給付4億2750萬元懲罰性違約金，遠傳電收不服提起訴訟，高院維持一審判決，認定遠傳電收沒有違反約定，判決遠通電勝訴，因高公局債權不存在，遠通電免給付懲罰性違約金。可上訴。 (中時 ) #違約金 #遠通電收 #判決 #給付 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道北返車潮9地雷 不想塞可早出門 04:102019/06/09 社會新聞 收假日國5一早就塞！高鐵加開2班北上列車 09:312019/06/09 生活 今北上車潮下午最塞 國道9大地雷路段曝光 09:232019/06/09 生活 端午收假 國6休旅自撞翻覆1死2傷 16:162019/06/09 社會 神明有保庇！拜拜途中火燒車 1家2口幸無恙 18:032019/06/09 社會 PrEP納健保是假的 篩檢送保險套是真的 18:102019/06/09 生活 綠營要繼續數落韓國瑜？他稱蔡的臉將被打的啪啪響 15:352019/06/10 政治 國道1號南下51.4公里車禍 客運司機傷重送醫 16:212019/06/10 社會 國六延伸花蓮 黃暐瀚爆蔡英文曾如此表示... 19:122019/06/10 政治 逸達違反重訊申報規定 處以違約金 08:182019/06/11 財經 社會熱門新聞 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 鋸斷政大蔣介石銅像馬腳 台大生被訴 - 社會 - 中時 淡水連續街頭鬥毆 侯友宜怒拔警分局長 - 刑案 - 中時 女天兵！誤將「逃生門」當廁所 打開彈出救生梯 - 社會 情侶搭台鐵車廂當摩鐵愛如潮水 留下椅墊濕答答 - 萬象 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。