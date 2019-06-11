愛如潮水！陳姓女網友9日在臉書「爆廢公社二館」踢爆，她在搭乘台鐵時，撞見1對小情侶忘情愛撫，又舔又摳，甚至還發出呻吟，絲毫不顧他人眼光，一路從宜蘭頭城站「玩水」玩到雙溪牡丹站，過程長達半小時，下車後竟然還在椅子上留下疑似體液的「紀念物」，令網友瞠目結舌，激喊「可以回家挖嗎？」

陳女PO出3張照片照片顯示，1對男女在搭火車時，手、嘴完全不安分，只見反戴墨鏡的白短袖、黑短褲男子，抱著身材嬌小、穿黑色短袖的女友又摸又親，地上還放著疑似伴手禮的袋子，2人忘情愛撫，只差最後一壘就是直接上演活春宮，這樣的火車戲碼，令人驚嘆「SOD都是真的！」

有網友PO文爆料，有對小情侶在搭乘台鐵時，竟然又摸又摳又舔又叫，一路從宜蘭頭城站「玩」到雙溪牡丹站。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

怎料最終完事後，竟然還在椅子上留下一灘疑似體液的不明黏液，看似是小情侶特地留下的「紀念物」，無辜的椅子就這樣被玷汙，看來打掃阿姨要辛苦了。

「要摸，要摳，要舔，還是要挖，可以回到你家愛怎麼挖就怎麼挖嗎？」陳女PO文表示，請不要影響到其他乘客，但居然還會發出一些非自然的呻吟聲，「是有沒有那麼奇癢難耐？」再叫，小心她等等拿狼牙棒捅妳，還是用仙人掌比較刺激，下車椅子竟然還有液體，媽啊！

陳女指出，她和朋友要從礁溪搭到基隆，但看見這對情侶一路從頭城站表演到牡丹站，過程約半小時，直到情侶下車後，望見座位上竟然有沾有不明液體，讓她感到萬分噁心。

PO文一出後，也引發上千則留言湧入，眾網友驚呼「天啊！」、「噁心」、「拉薩鬼」等留言不斷，但也有貼心網友叮嚀小情侶說「沒洗手會發炎，會把手把上的細菌都帶進去了喔！」

有網友PO文爆料，有對小情侶在搭乘台鐵時，竟然又摸又摳又舔又叫，過程約半小時，小情侶下車後，竟然還在座位上留下不明的紀念物。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

(中時 )