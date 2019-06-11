在全球15個國家締造暢銷紀錄的「我的美麗日記」面膜，不僅攻佔日本、韓國、新加坡等亞洲市場，也成功進軍在歐洲、美國、加拿大等海外市場，如今，更即將躍上法國巴黎時裝週，讓世界看見台灣！

服裝設計師ANGUS CHIANG，跨界與「我的美麗日記」聯名合作，推出「雙效煥白巴黎時裝週限定禮盒」，成為巴黎時裝週VIP貴賓禮，同款商品也將於19日在台灣限量上市，讓台灣與巴黎時尚同步。

巴黎時裝週（Paris Fashion Week ）起源於1910年，被公認為時尚風向球，由法國時裝協會主辦，百餘年來成為全世界頂尖設計師的圓夢舞台。「我的美麗日記」此次跨界合作，完美結合潮流風格與經典保養元素，不僅是巴黎時裝週名人收藏的VIP貴賓禮盒，也是獨一無二時尚icon。

熱銷款式又以經典黑珍珠面膜居冠，這款暢銷10年經典商品，全球銷售超過1億片，若將每片面膜相連，可堆疊5萬7113座巴黎鐵塔。我的美麗日記跨界聯名合作，選定經典黑珍珠系列作為設計概念，「雙效煥白巴黎時裝週限定禮盒」商品組合共9片，一次擁有4款明星商品，6月19日全球限量7000組上市。

(中時 )