78歲的國中退休老師賴進南，自1975擔任國中老師時，化師恩為大愛每年捐助清寒畢業生獎學金，傳愛長達45年不間斷，已嘉惠上千學子。賴進南當年月薪新台幣6000元，他就留500元存作獎學金，退休也不能阻斷他的愛，還隨物價波動調整金額，他今年捐給向上國中24名畢業生共近5萬元。他說，這輩子要捐到百年為止。

談起45年前的動心起念，賴進南說，當年他任台中市大德國中國文老師，雖自家生活不富裕，但他感觸到人生目的在服務、心安及品德，他篤信佛教，深信人生因果、「無空、我無、無常」及「大家好、我就好」等哲學，他取之於社會，就應該回饋，才發願要幫助清寒畢業生。

「作事要有恆啦！」賴進南說，人的話不用太多，但要一言九鼎，做事就要身教重於言教，他現在子女都已成家立業，更要堅持做下去，人要有自己的堅持，那可是「浩然正氣」。賴進南自1984年轉任教向上國中，改捐向上國中畢業生，1993年退休後仍持續捐助至今，他笑著表示，要捐到他「百年」為止。

賴進南強調，品德很重要，他捐助的是清寒畢業生，不管書讀得好不好，人都要好好讀書，出社會好好努力。賴進南8旬高齡，身體硬朗、記憶力驚人，對40多年前教的學生仍如數家珍，有醫師、警調、媒體及各企業幹部，行行出狀元。他說，以前教「放牛班」，他從一早就陪著學生上課、用餐、午睡，直到放學，還常帶學生去大坑爬山。

「40年前教的學生，還每年寫賀年卡來」賴進南拿出多封賀卡，高興地念著學生寫的賀詞，還不忘稱讚「字寫得真漂亮」、「文筆真好」，對學生每年賀卡問候，他開懷地笑說：「表示沒白教啦」。

多年來，賴進南秉持著默默行善，從不露臉。經過校方鼓勵，他自2012年終於願意親頒獎金，並與接受獎學金畢業生合照、溫馨座談。當了一輩子老師的賴進南只低調地說，只是祝福一帆風順、鼓勵「行行出狀元」。

(中時 )