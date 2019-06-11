文化部文資局與「1916文創工坊」， 10家業者合作推出「今藝求精，創造巔峰」成果展。（陳淑芬攝）

文化部文資局於105年設立「1916文創工坊」，遴選出創意、文資及工藝業者進駐，走過3年來，文資局與10家業者11日起合作推出「今藝求精，創造巔峰」成果展。文資局長施國隆表示，文資不只為保存，還要與民眾生活連結，以「文資為體、文創為用」活化的「一門好生意」，鼓勵年輕人創作，傳承文化，成為台灣獨一無二的園區。

施國隆表示，「1916文創工坊」在設立時以創意設計為主體，從文創園區轉化到文資園區，「1916文創工坊」一定要存在，保留親近文資的文創，從無形到有形的文資再利用，希望打造以「文資為體、文創為用」獨特的場域。

文資局指出，進駐「1916文創工坊」的業者自創品牌創業並經營，共推出上百場技藝傳承等活動，成為文化傳承與學習場域，今年再釋出19個空間，希望讓園區充滿活力及創意。

獲得107年台中市藝術亮點的「純粹路人假Margot」進駐業者黃美婷表示，她過去曾當過駐點藝術家，以從事藝術創作為主，進駐「1916文創工坊」要自行規劃，學習成為小老闆的角色，她與駐點鄰居的創作領域不同，彼此交流、學習及協助，多方面的學習進步。

「林．照相館」負責人張家豪則表示，他過去以「街頭藝人」的角色位民眾攝影留念，創設至今使用傳統菲林相機拍攝過千餘幅街頭人像作品，駐館後，讓他有更多發揮空間。

(中時 )