《遠見雜誌》2019年「縣市長施政滿意度調查」，新竹市長林智堅（左）以滿意度74.9％，第3度獲得「5星市長」殊榮，11日並接受5星縣市長贈獎。（陳育賢翻攝）

《遠見雜誌》2019年「縣市長施政滿意度調查」結果日前出爐，新竹市長林智堅以滿意度74.9％，第3度獲得「5星市長」殊榮，11日並接受5星縣市長贈獎，他表示，未來要啟動5星學習之旅，讓新竹市好還要更好。

此次調查結果，全台包含6都、本島與離島等22縣市的縣市長滿意度平均為59.9％，林智堅以74.9％，高於全台平均15個百分點，並三連霸拿下5星市長。

值得一提的是，此次調查滿意度的8大施政方向，民眾最不滿意的是「經濟與就業」面向，新竹市逆勢下52％滿意度，位居全國第4，與去年相比躍進8名，拿下最佳進步獎。

林智堅今天北上授獎時表示，過去4年多來的建設，他要用「4個看見」來講述這個新竹經驗，包括看見幸福城市市民笑容、看見城市美學帶動設計師共同投入改造新竹、看見新竹產業動能的大爆發、看見大新竹100萬人的未來。

他說，第1個是看見0到99歲的孩子與長輩都露出真實滿足的笑容；第2是看見產業經濟動能的爆發，包括竹科X、香山精密園區，許多台商、國際品牌如艾斯摩爾、迪卡儂都積極進駐竹市。

第3是看見很多台灣頂尖建築師、年輕設計師都來到新竹市投入公共建設，改造新竹市；第4是看見大新竹100萬人的未來，包括大車站計畫、新竹輕軌計畫等，將服務新竹縣市超過100萬人口，提升大新竹生活品質。至於未來3年多的施政，他也將啟動5星學習之旅，到各縣市互相學習，讓新竹市好還要更好。

(中時 )