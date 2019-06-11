全國中小企業工商產業商機交流博覽會將於21日盛大展開。（何冠嫻攝）

苗栗與來自全台企業將於21日藉博覽會相互結盟交流。（何冠嫻攝）

苗栗縣去年辦理商機交流博覽會有成，今年苗栗縣工策會、IMC全國聯合會等相關單位在苗栗縣政府輔導下，辦理第二屆「台灣向前行－全國中小企業工商產業商機交流博覽會」除了有來自基隆、台北、桃園、新竹、高雄、彰化、雲林等企業參與，更有遠從韓國的企業設展，增進國際間交流打造企業間的媒合平台。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及苗栗縣商業會理事長戴美玉、工業會理事長余增國、IMC全國聯合會理事長張金泉、育達科大校長黃榮鵬等人11日揭開B to B合作平台，宣示地方產業在苗栗凝聚交流拓展新市場。

徐耀昌表示，縣府向經濟部中小企業處爭取更多資源，將於21日舉辦第二屆工商交流博覽會，盼透過互相推介、結盟，創造商機及架接商機，引領企業創新未來。

21日博覽會將於育達科技大學盛大展開，有80個展商企業包括23家製造業、55家創新商品服務行及2個公部門宣導攤位，聚集來自全台各地與韓國中小企業，預估將有600位以上企業及合界人士參加，並與育達科大架接產業學界資源連結，透過產學合作創造雙贏。

(中時 )