苗栗縣去年辦理商機交流博覽會有成，今年苗栗縣工策會、IMC全國聯合會等相關單位在苗栗縣政府輔導下，辦理第二屆「台灣向前行－全國中小企業工商產業商機交流博覽會」除了有來自基隆、台北、桃園、新竹、高雄、彰化、雲林等企業參與，更有遠從韓國的企業設展，增進國際間交流打造企業間的媒合平台。
苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及苗栗縣商業會理事長戴美玉、工業會理事長余增國、IMC全國聯合會理事長張金泉、育達科大校長黃榮鵬等人11日揭開B to B合作平台，宣示地方產業在苗栗凝聚交流拓展新市場。
徐耀昌表示，縣府向經濟部中小企業處爭取更多資源，將於21日舉辦第二屆工商交流博覽會，盼透過互相推介、結盟，創造商機及架接商機，引領企業創新未來。
21日博覽會將於育達科技大學盛大展開，有80個展商企業包括23家製造業、55家創新商品服務行及2個公部門宣導攤位，聚集來自全台各地與韓國中小企業，預估將有600位以上企業及合界人士參加，並與育達科大架接產業學界資源連結，透過產學合作創造雙贏。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。