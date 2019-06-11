民進黨總統初選民調歷經三天的「壯大台灣」車隊掃街，民進黨總統初選參選人賴清德與支持者，今天下午4時30分左右抵達終點站凱達格蘭大道。賴清德在台北市議員高嘉瑜陪同下在風雨中致詞，他真的一點都不累，且心中充滿感激與溫暖，因為能夠承擔就是喜悅，能為了共同的目標，一起努力、共同打拚，就是一種喜悅。

他說，賴清德在風雨中，以感性與堅定的語氣，對在場支持者表達感謝之意，他說：三月十八日那一天，他的參選登記，是因為看到台灣局勢越趨險峻，感受到基層鄉親的憂心，更是基於對土地的使命，才決定向國人爭取支持、扛起責任。感謝這一路以來，鄉親不論是面對面加油，或者是網路上仗義執言；有的在教會裡為他祈禱，有的在廟宇神祉前替他祈福，這些支持與鼓勵，對他有很大的幫助。

他指出，他從小就想當醫生，但在20幾年前，他參與民主改革的行列，希望和民主運動的前輩一起改造台灣、建設台灣、為台灣共同努力。20幾年了，他仍然不改初衷。他這次參選，就是希望守護台灣、團結台灣、投資台灣、壯大台灣，敬請大家支持他。

賴清德指出，6月9日開始，從屏東一路北上到抵達凱道，感謝大家一路相伴與相助，賴清德說，他這一路上，不只看到台灣山河的壯麗與堅韌，也看到國人的熱情與努力，更堅定他要為國家打拚、為人民造福的信念與意志。

他說，這三天從南到北一路走來，艷陽高照的時候，許多鄉親送水、送防曬用品，擔心他曬傷；下大雨時就拿著薑母茶、毛巾追著車隊跑，擔心他冷著、累著，台中還有一位七十多歲的阿媽，跑著過來，一定要將包子跟粽子送到他的手中，賴清德說，有這麼多人的真情相挺，真的一點都不累，且心中充滿感激與溫暖，因為能夠承擔就是喜悅，他們能為了共同的目標，一起努力、共同打拚，就是一種喜悅。

他指出，台灣需要承擔的責任？看到香港這幾日的抗議和集會，就知道台灣要承擔的重責大任，「反送中」抗議活動如火如荼展開，當香港人為了自由、民主與人權而站出來的時刻，也正突顯中國所謂「一國兩制」的虛假與欺騙；賴清德再次呼籲台灣民眾，不要置身事外，一起聲援香港，支持香港，這就是我們在這場選戰中，要扛起的重責大任，要捍衛國家主權、拒絕一國兩制、反對和平協議，這也是他肩上的責任，以及無可迴避的承擔。

他表示，賴清德最後強調，自己是最有實力能打敗國民黨代表的候選人，請國人相信他有能力治理國家、抵抗威脅，壯大台灣，黨內總統初選民調進行的第二天，晚上六點到十點，請鄉親在家等電話，堅定喊出支持賴清德。

(中時 )