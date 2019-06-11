龍潭分局偵查隊小隊長鄒明賢不僅外形神似韓劇「信號」男主角趙震雄，辦案能力與積極度也不相上下，今年更獲選桃園市政府警察局刑事楷模績優員警。從警23年的鄒明賢早早便投入專業刑事工作，破獲不少重大刑案，他表示，「在雜亂的犯罪現場或工具中，找到細微的跡證而破案，真的很有成就感。」

鄒明賢破案功夫一流，近幾年來偵破不少槍枝、毒品、殺人、強盜、詐欺案件，幾乎可說是詐騙集團終結者，不過鄒明賢卻謙虛表示受到許多前輩指導，一個刑案能夠成功的偵破，需要情資偵蒐、證據收集、縝密分析研判、快狠準的逮捕行動等等團隊合作，才能順利偵破。

回憶起驚險片段，鄒明賢表示，在2011年時曾在苗栗縣追捕涉嫌槍擊殺人案嫌犯，眾人在為了逮人與2名持槍的歹徒對峙時，因為對方沿路衝撞警車，警方先對空鳴槍警告，未料該2名逃犯竟朝警方開槍回擊，警方也連開了46槍，過程至今印象深刻，數度從鬼門關前走過，鄒明賢坦言「還是不後悔當刑警。」

鄒明賢印象最深刻的案件，則是在2014年主辦乳姑山白骨案，當時龍潭發生富商殺死小三的驚悚殺人埋屍案，他不放棄任何線索，為求案早日破案逮獲犯嫌，捨棄與家人團聚時刻，日以繼夜抽絲剝繭的偵辦案件，最後找到了關鍵確認白骨身分、找到涉案人，並突破犯嫌心防順利偵破。

鄒明賢表示，平時偵辦各類刑案都必須秉持同理心，因為每一案件對受害民眾而言都是件大事，就盼每個案件都能順利偵破。從事刑警一定要把辦案當成「積陰德」，偵破的案子則是奉獻給天地。鄒明賢也說，當刑警真的沒日沒夜，不論勤務中或是放假隨時都在外面，運用各方的資源查緝案件。也需要家人的體諒與支持，才能有今天這樣的成績。

(中時 )