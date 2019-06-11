「台北捷運生活讚」LINE帳號正式開通！即日起加入「台北捷運生活讚」LINE帳號，不但可接收北捷相關生活資訊外，並可免費下載「學姐」黃瀞瑩搭配可愛米格魯犬「阿魯」插畫貼圖。

北捷提供免費下載貼圖正確方式，首先是立即下載「台北捷運GO APP」，打開後點選上方BANNER，登入後加入「台北捷運生活讚」LINE帳號好友即可下載，或是使用LINE官方帳號，搜尋「台北捷運生活讚」，加入後即可取得下載連結(https：／／ws.metro.taipei／Line／missioninfo.aspx？type=sticker)

北捷感謝學姐協助拍攝照片製作貼圖，精心挑選8張做為免費貼圖素材，結合流行標語及人、事、物代言方式設計，符合年輕潮流之元素用語，如出發、讚、＋1等，並以「Thank You」做為貼圖代表作。

「學姐與阿魯」免費貼圖，為學姐影像首次製作成貼圖曝光，因學姐是捷運忠誠乘客，搭配「忠心守護」及「熱心助人」插畫米格魯犬「阿魯」，呈現捷運親切及便捷特性，並連結乘客的生活圈。

北捷表示，捷運與所有乘客生活密不可分，透過「台北捷運生活讚」LINE帳號開通，除可加強與乘客即時溝通連結，提供乘客生活上多元服務等資訊，未來更將陸續提供乘客，有關捷運的各種好康訊息。

(中時 )