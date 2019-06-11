前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠今（11日）邀集市府捷運工程局討論解決辦法。（葉書宏翻攝）

捷運萬大樹林線一期已全面動工中，預計2025年完工，其中位於新北市中和區「莒光站」出口規畫於農業區，地方期盼可以將出口延伸至民德路，增設第2出口方便民眾進出，前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠今（11日）邀集市府捷運工程局討論解決辦法。

張慶忠表示，莒光路一帶多為農業區，出口規畫於農業區對於民德路一帶民眾相當不便，民德路周圍都是住宅區，約有7至8萬人口，因此邀集捷運工程局等單位討論，向捷運局反映民眾需求，期盼可以直線延伸約50公尺增設第2出口。

張慶忠表示，當初規畫為台北縣時代由台北市捷運工程局主導，如今新北是政府也成立捷運局，期盼捷運局可以替市民爭取，可透過區段徵收或新市鎮開發等方式取得用地，讓周圍住戶更加方便。

陳錦錠表示，「當地民眾都樂觀其成。」莒光站緊鄰中和、板橋交界，未來民眾使用量並不低，增設出口不僅可以分流人潮，亦可以提升住宅區民眾使用捷運意願。

新北市政府捷運工程局長李政安表示，莒光站緊鄰機廠旁隔著一塊農業區，是否興建增設第2出口仍在評估中，若延伸至民德路距離約200公尺，亦要考慮當地的道路規畫，捷運完工前都會先行興建Youbike站、停車格、人行步道等，另外還規畫有接駁公車。

(中時 )