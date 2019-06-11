攝影師曾進發於莫斯科國際攝影獎競賽奪下2金1銀1絲帶殊榮，為苗栗之光。（何冠嫻攝）

曾進發在北海道拍下《流冰上的虎頭海鵰捕魚》作品，獲莫斯科國際攝影獎金牌肯定。（曾進發提供）

曾進發的《生命之樹》獲得莫斯科國際攝影獎金牌殊榮。（曾進發提供）

苗栗縣攝影師曾進發今年參加「莫斯科國際攝影獎」競賽勇奪2金1銀1絲帶殊榮，從超過4000件來自超過100個國家的攝影好手作品中脫穎而出。11日他更致贈「富士山與逆富士山」予苗栗縣長徐耀昌，符合理性與感性的人格意象。

曾進發為苗栗竹南人，過去曾任廣告公司創意總監，培養了對視覺與文字的敏銳，他學攝影7年的時間透過鏡頭探索人生，藉影像喚起觀者對大自然、人類、建築物的尊敬與共鳴。他在去年5月起參加各種攝影比賽，短短1年拿下25面金牌、8面銀牌、11面銅牌、百面優異獎。

今年曾進發在莫斯科國際攝影獎以《生命之樹》、《流冰上的虎頭海鵰捕魚》摘下2面金牌，他說明，生命之樹詮釋孕育生命的蓬勃力量，是在福建省霞浦縣旅行時，見挑擔漁婦行走潮間帶，而灘地在夕陽照耀下呈現兩棵樹的形狀，畫面觸動心弦便按下快門捕捉這海、樹與婦女的結合下蘊含生命的力量。

流冰上的虎頭海鵰捕魚則是曾進發在日本北海道，於凌晨5點頂著零下30度的低溫，搭乘破冰船在流冰上，透過長鏡頭連續追焦，拍下珍貴的虎頭海鵰覓食的畫面，「雖然過程艱辛但相當值得」。

徐耀昌11日接見表揚曾進發為苗栗之光，徐耀昌表示，曾進發不但熱愛寫詩，更運用自身所學，透過鏡頭拍攝具詩意畫面，盼他能繼續在攝影藝術與詩文創作領域發光發熱。曾進發也贈送徐耀昌《富士山與逆富士》作品，認為山有著剛毅、擔當、肩負重任的概念，而湖面上山的倒影隨波晃動，可詮釋為柔軟內心，象徵兼具理性執政與感性親民的情感。

(中時 )