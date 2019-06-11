1名20多歲南部地區張姓男子自2015年起佯裝是平胸少女，在臉書向其他少女吐露「有小胸部困擾」，誘使少女自拍胸部裸照後，之後再1人分飾多角，佯稱可幫忙刪去照片、或希望知道自己生殖器大小等，2年多來騙了10名少女自拍抖胸、洗澡照片跟影片，數量多達10G，士林地檢署依違反《兒少性剝削防制條例》等15罪起訴張男。

檢方調查，張男有正當工作，竟涉嫌從2015年起，虛設「黃詩婷」、「王欣琳」、「陳惠珊」、「黃喬卉」、「陳媛蕙」5個假帳號，在臉書上隨機與未成年少女加好友，佯稱自己有胸部長不大等身體困擾，誘騙這些少女自拍胸部照片上傳，供他參考改善平胸。

1名家住汐止的少女，先後被張男以此手法，騙了數十張裸照後，張男又假冒駭客，佯裝可幫忙少女刪除先前傳出去的照片檔，卻要求少女打開臉書直播洗澡、抖動胸部等不雅影像「回報」，少女直到2017年9月，食髓知味的張男，竟大膽開口要求少女幫忙他打手槍，少女才告訴家長報案。

檢警搜索張男住處和戶籍地，自電腦、手機查扣多達10G的少女裸照、影片，清查出10名少女受害，還有被害少女誤信張男是姊妹淘網友「王欣琳」的弟弟，因張男希望她幫忙看一下「生殖器大不大」，她一時不察，在鏡頭前配合猥褻不雅行為。士檢調查後，依15個違反《兒童及少年性剝削防制條例》罪起訴張男。

(中時 )