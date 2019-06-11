親子主題套房間都是孩子的遊戲場。義大世界提供

因應暑假來臨，飯店業者紛推住房專案，其中義大世界推特別企劃，符合全家人出遊的「全包式度假行程」，包括啖美食、玩水、遊戲森林派對等，一起Fun暑假。

義大天悅飯店推夏日森林派對，兩大兩小平日入住只要6299元起，平均每人1575元起，就能升等入住幸福家庭客房一晚，每房還贈送無限暢食券一張，可在早餐、晚餐或是下午茶餐廳營業時段，品嚐自助餐美味吃到飽；小朋友還可盡情在百坪大的室內遊戲區裡，玩最愛的氣墊滑梯球池，還可在小森林裡中玩遙控汽車，享受翻山越嶺的刺激感，女孩們也能體驗野餐、扮家家酒的樂趣。

義大皇家酒店推暑假輕旅行，雙人平日4300元，含兩位成人早餐，直接升等入住兩張雙人床的雅緻家庭房或擁有最寬敞舒適空間的經典客房外，兩大兩小只要8500元，含早餐、暑假DIY活動，再贈義大利餐廳或皇樓中餐廳的家庭歡樂分享餐一套，及法國艾芙美嬰幼兒全面修護組。訂房專線:07-6568166義大皇家酒店，07-6568000義大天悅飯店。

(中時電子報)