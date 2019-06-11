經營6年、擁有13萬成員的臉書社團「林口大家庭」本月9日突然無預警關閉，讓成員相當錯愕，社團管理員陳小姐質疑，社團遭惡意檢舉關閉，另一個社團「林口幸福城」趁機立即改名為林口大家庭，吸收原本成員，強調已像臉書公司反映，希望能恢復原有社團。

臉書社團林口大家庭管理員陳小姐指出，9日早上她發現社團遭關閉，立刻在9點多重開一個社團，想要通知社團成員，沒想到疑似再被惡意檢舉，下午4點社團又突然被關閉，隨後就發現林口幸福城社團改名為林口大家庭，發文招收成員加入。

陳小姐說，林口大家庭社團在地經營多年，記錄在地生活的大小事，是林口人的資料庫，過去世大運期間林口人掛國旗凝聚在地情感的點滴歷歷在目，沒想到卻因惡意檢舉一夕之間化為烏有，讓她不能接受。

有「林口人的阿姨」之稱的新北市議員蔡淑君表示，發現社團不見的時候想說「我做了什麼嗎？怎麼被踢出去了」，後來才得知是被關閉；她說，林口大家庭社團是推動地方建設的活字典，平常沒事她就會到社團關注地方大小事，也有不少成員會透過社團向她陳情。

對於社團遭人檢舉，蔡淑君認為，管理一個13萬人的社團其實很難，對於版規限制的好惡是見仁見智，不喜歡的話可以選擇到其他平台，不樂見太多的謾罵批評，也歡迎林口人繼續透過各種管道向她反映地方意見。

(中時 )