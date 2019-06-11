北港鎮北港溪畔因地勢低窪，每逢豪大雨經常淹水成災，危及河川地上百戶居民安全，11日北港地區下起大雨，北港鎮公所配合警方、消防人員進行疏散勸導，強調一旦發生立即性危險將強制疏散，以免發生憾事。

北港鎮北港溪河川地因有北港牛墟市集，許多民眾在此建屋居住，但由於地勢低窪且距北港溪僅100多公尺，只要下起豪大雨即淹水，去年8月23日暴雨造成河川地淹水不退，許多居民紛紛逃離家園。

北港鎮公所為防止災害再度發生，11日會同南安里自主防災隊、警方、消防人員前往河川地進行疏散勸導，南安里長蕭永富向居民解釋疏散的必要性，並請居民簽下契結書，萬一發生立即性危險將強制疏散。

居民說在河川地生活數十年，經歷過好幾次水淹房子，之前沒有強制疏散，都是靠著救生艇逃難，經過宣導現在都會配合疏散「家園很重要，但生命更珍貴」。

蕭永富表示，河川地位於南安里、東陽里內，約有上百戶民眾，早年治水工事不佳，經常水淹至堤防，這幾年中央政府全力治水，淹水情況已有改善，但他仍不敢大意，特別成立自主防災隊，只要下雨即進行巡邏，隨時掌握北港溪水位。

蕭永富說，11日雨勢相當大，所幸時雨時停才沒有釀災，但氣象報告顯示未來幾天仍會有豪大雨甚至暴雨，因此防災隊還是會每天持續巡邏，直到致災性豪大雨特報解除為止。

(中時 )