台灣第一名模林志玲近日宣布結婚嫁給日本放浪兄弟的帥哥成員AKIRA，台灣網友也KUSO這位台灣單身女性，要大家不要失望，就算志玲姐姐結婚了，台灣也還有她。

網友KUSO合成許純美的照片，提醒大家台灣還有她不要太失望。（圖／翻攝自網路）

台灣第一名模林志玲結婚讓不少台灣男子相當傷心，有網友立刻統整出還有很多女星還沒結婚，甚至KUSO還有一位代嫁女子也是單身，就是學佛的許純美阿美姐。

網友在阿美姐的照片上KUSO合上：「林志玲結婚了，你們別太傷心，放心還有我！」

林志玲（右）與老公AKIRA。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)