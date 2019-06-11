林志玲嫁日男不用怕！網友P圖台灣還有她.... 18:492019/06/11 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣第一名模林志玲結婚讓不少台男失望，網友也KUSO出不要擔心台灣還有她。（圖／翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣第一名模林志玲近日宣布結婚嫁給日本放浪兄弟的帥哥成員AKIRA，台灣網友也KUSO這位台灣單身女性，要大家不要失望，就算志玲姐姐結婚了，台灣也還有她。 網友KUSO合成許純美的照片，提醒大家台灣還有她不要太失望。（圖／翻攝自網路） 台灣第一名模林志玲結婚讓不少台灣男子相當傷心，有網友立刻統整出還有很多女星還沒結婚，甚至KUSO還有一位代嫁女子也是單身，就是學佛的許純美阿美姐。 網友在阿美姐的照片上KUSO合上：「林志玲結婚了，你們別太傷心，放心還有我！」 林志玲（右）與老公AKIRA。（圖／翻攝自微博） (中時電子報) #林志玲 #許純美 #結婚 #單身 #KUSO 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲閃嫁Akira 言承旭爆片場「異常反應」令人心疼 00:022019/06/07 娛樂 AKIRA娶林志玲 日網友哀嚎：美女野獸配 00:162019/06/07 娛樂 林志玲閃嫁日本郎 爆2年前東京與神秘男過夜 12:482019/06/07 娛樂 林志玲「期待新生命」 徐若瑄賀：一起帶孩子出去玩 17:202019/06/07 娛樂 神明代言人沈嶸 一句話揭林志玲閃嫁日本郎原因！ 20:122019/06/07 娛樂 42歲言承旭機場落寞現身 早知道林志玲要嫁別人？ 22:332019/06/07 娛樂 小喬初嫁了 炒熱林志玲概念股 04:092019/06/08 焦點新聞 閃婚驚動兩岸三地 A股浮現林志玲概念股 04:092019/06/08 全球財經 林志玲嫁別人「神明代言人」沈嶸揭言承旭真實想法 16:332019/06/08 娛樂 林志玲原可當百億媳婦！豪門夢碎嫁日男原因曝光 13:552019/06/09 娛樂 娛樂熱門新聞 陳鳳馨狠批沒誠信 黃光芹怒揭「不接通告」真相反擊了 - 娛樂 郭書瑤偷拍妹戲水反被看光 網狂盯左下角E奶快掉出 - 娛樂 41歲徐懷鈺胖成大嬸？近照曝光真實身材 網看傻眼 - 娛樂 馬如龍病逝眾星悼念 他戳破真相：真有這麼熟？ - 娛樂 狂野AKIRA變氣質男 林志玲老公讓熟女都愛上 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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