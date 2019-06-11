笨港義民廟「笨港義民文化季」，以義犬將軍為主軸。（張朝欣攝）

北港鎮義民廟供奉清朝時期抵抗盜賊而犧牲的義民與義犬，是全台唯一保有4座墓塚的寺廟，廟方11日推出義犬小神衣、愛犬保平安吊牌，將於本月底「笨港義民文化季」供民眾擲筊領取，保佑信眾與愛犬平安健康。

廟塚合一的義民廟位於北港鎮義民里，至今已有200多年歷史，供奉守護家鄉而犧牲的108名義民與1隻義犬，廟宇雖然不大，但廟內保存義民塚、義犬將軍石雕、官印墳墓，記錄笨港地區義民與義犬奮勇抵抗盜匪的歷史，極具特色。

義民廟常務委員吳國興、蔡信捧表示，相傳義犬將軍特別喜愛幼童，幼兒若無端哭鬧，可向義犬將軍求「乖乖童衣」，保佑孩子平安好照顧，這項百年傳統已成為義民廟最大的特色，今年廟方特別推出義犬小神衣，方便小朋友帶在身邊保平安。

針對愈來愈多信眾飼養寵物狗，義民廟也推出愛犬保平安吊牌，可掛在愛犬身上，藉由義犬將軍的神威守護大家的毛小孩，本月29、30日開放信眾擲筊領取。未來也將規畫義犬生命紀念區，讓民眾可以幫愛犬點燈祈福。

吳國興指出，「笨港義民文化季」將於29、30日登場，除了宣揚義民文化，也將結合義民廟周邊古蹟推出「義民歷史之旅」，介紹超過200年的半邊井、清朝進士5品官黃世淵宅第、笨港公量舊址，這些古蹟記錄早年先民生活史，極具歷史意義。

(中時 )