楊梅分局警察杯杯們趁著警察節前夕舉辦活動，大夥兒玩遊戲增進團隊感情。（邱立雅攝）

在6月15日警察節前夕，桃園市楊梅警分局為了慶祝這專屬於警察的節日，11日下午舉辦陶瓷彩繪及趣味競賽活動，在逗趣的互動遊戲中，平日工作嚴肅的警察杯杯們都笑開懷，活動並頒發資深績優員警獎章，感謝警察同仁的付出。

「放輕鬆、用力玩。」楊梅分局長林信雄表示，現在警察的勤務越來越繁重，為了鼓舞同仁士氣及提倡正當的休閒活動，今年特別以熱鬧的遊戲競賽方式來慶祝警察節，讓員警能在沉重的工作壓力下，輕鬆地度過一個屬於自己的節日。

楊梅分局慶祝警察節除了舉辦趣味競賽活動，還邀請了繪畫大師陳士侯及他的助理林芷薇前來指導員警繪畫陶瓷茶杯，並於活動結束後送到窯燒工廠燒製，作為員警們獨一無二的紀念品，讓大夥兒從嚴肅的警察變身文青。

而趣味競賽的前3名還能獲得優渥獎品，讓每位參賽者都卯足全力爭取佳績，楊梅警友辦事處主任許志寧也蒞臨加油打氣，並贈上超商禮卷及40顆大西瓜，期許大夥兒工作之餘特別要重視家庭及自身安全與健康。

(中時 )