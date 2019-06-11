台塑六輕台化公司4月7日發生氣爆，至今賠償事宜仍談不攏，受害民眾因此組成「台化氣爆自救會」，11日自救會提出8項訴求，包括建立常態性賠償機制、成立麥寮鄉安全監督小組，藉此嚴格監督六輕工安，避免意外再度發生。

麥寮鄉六輕工業區台化芳香烴3廠4月7日因液化石油氣洩漏導致氣爆，大量煙塵、泡綿飄散到麥寮鄉農田、漁塭、畜牧場，房舍也因爆炸受損，事後六輕願意賠償8000萬元，但受害鄉民無法接受，至今已多次發動抗爭，要求中央、雲林縣政府介入協助求償。

受災鄉民日前成立「台化氣爆自救會」，目前已有上千名會員，並遴選出7名災民代表負責與六輕談判，麥寮鄉民代表吳明宜、縣議員許志豪表示，六輕一直推拖搪塞，沒有誠意解決問題，政府單位也沒有積極作為，受害鄉民只好設法自救。

自救會說，他們針對氣爆事件提出8項訴求，3項「現階段訴求」包括賠償損害方案要快速擬定、提高敦親睦鄰基金並完整落實工安機制、恢復各村每年200萬元地方建設基金。

5項「未來執行事項」為成立麥寮鄉安全監督小組、台塑公司位址移到麥寮鄉回饋稅收、鄉民健康檢查機制需重新檢討、成立地方就業培訓中心、補助麥寮鄉民意外險每人額度80萬元。

六輕則強調氣爆後全力處理後續補償事宜，就是希望圓滿處理此次事件，抗爭只會造成更多的誤解，呼籲大家理性溝通，廠鄉合作持續帶動地方經濟發展。

(中時 )