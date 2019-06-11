俄羅斯Aviadarts-2019航空飛行大賽期間，一架Su-30SM戰機在飛行特技表演中，尾部的減速傘意外抛出，不過沒有影響飛行。

俄羅斯衛星網報導，在克里米亞塞瓦斯托波爾(Sevastopol)舉行的Aviadarts-2019航空飛行大賽期間，Su-30SM戰機展現了極佳的飛行性能，先是一個俐落的翻滾，然後是一小段落葉飄，接著是著名的普加契夫眼鏡蛇動作(Pugachev's Cobra )，然而就在戰機維持攻角慢速飛行時，尾刺裡的減速傘突然掉落，顯然是機械故障，所幸飛機的動作不受影響，仍然順利的完成表演。

Су-30СМ на Авиадарце-2019 в полете выпустил тормозной парашют!

官方沒有對於這個小意外提出任何評論。所謂普加契夫眼鏡蛇，是以試飛員維克多普加契夫(Viktor Pugachev)命名的特技動作。他於1989年在法國巴黎航空展期間，駕駛Su-27表演了120度攻角不失速的特技動作，如同昂首吐信的眼鏡蛇，使西方對於Su-27這款俄國戰機印象深刻，打破蘇聯戰機不靈活的刻板印象。

Aviadarts是俄羅斯一年一度的軍事大賽，有150支隊伍進行各種表演與競爭。(圖/俄國國防部)

Aviadarts是俄羅斯一年一度的軍事奧運會。它分為三個階段：地區賽、複合軍區賽和國際賽。今年5月14日到6月8日，在克里米亞舉行的就是複合軍區賽，總共有60支隊伍參與。

國際比賽將於8月3日至17日在梁贊州(Ryazan Oblast,莫斯科東南方)附近的達伯維奇訓練場(Dubrovichi)舉行， 除俄羅斯以外，還有中國大陸、哈薩克和白俄羅斯的隊伍也會參加。

(中時電子報)