「狗狗是人類最好的朋友」，這句話的意義可能比你想的更深刻，瑞典科學家最新研究發現，狗狗的壓力程度竟然會和飼主同步飆高！

瑞典科學家比較58隻狗狗和牠們女性飼主的長期壓力狀態，發現兩者之間有高度正相關。科學家表示這是有史以來第一次，證實長期壓力可跨物種同步，研究結果顯示飼主的壓力程度和狗狗的可體松濃度息息相關。

你的壓力，狗狗感同身受

可體松被稱做「壓力荷爾蒙」，也就是能幫助清醒、應付壓力。一旦壓力來襲，大腦會分泌可體松來「應戰」。這份研究在夏季和冬季分別偵測狗狗毛髮中的可體松濃度，發現飼主的可體松濃度越高，狗狗的可體松濃度也越高。

狗狗和人類維持緊密關係已經有至少1萬5千年歷史，每天和飼主共享空間、共同生活。過去就曾經有研究探討狗與人之間短期壓力的相關程度，這次的新研究則拉長時間，儘管58隻狗狗包含喜樂蒂牧羊犬與邊境牧羊犬兩個品種，生活型態與年紀也各不相同，但都顯示出可體松濃度和飼主同步上升。

科學家也認為飼主影響狗狗的程度，大於狗狗影響飼主的程度，因為飼主是狗狗生活的重心，相對地，飼主還能透過社交尋求其他慰藉。

美國內布拉斯加人道協會（Nebraska Humane Society）動物行為主任巴特（Alicia Buttner）對這樣的結果一點也不意外，「不斷有新的科學證據顯示，人與狗之間的緊密關係，其實就像家長與孩子一樣。」

狗狗幫助減輕神經質？

研究同時檢視飼主人格特質和狗狗可體松濃度的關係，得出一個有趣的發現，也就是自認比較神經質的飼主，狗狗的可體松濃度卻較低，「情緒比較不穩的飼主，狗狗可作為重要的社會支持（Social Support）來源，最終有望讓飼主和狗狗本身的可體松濃度都降低。」參與研究的瑞典國立林雪平大學（Linköping University）研究員羅斯（Lina Roth）表示，她進一步分析，較神經質的飼主可能會透過擁抱等方式，希望從狗狗身上得到安慰，長期下來反而降低狗狗的可體松濃度。

狗狗對心臟也好？

不論養貓、養狗，都被證實對健康好處多多。（圖片來源：pixabay）

美國心臟協會（American Heart Association）曾表示狗或其他寵物可促進身體產生催產素、血清素、多巴胺等「快樂激素」，更有望降低心血管疾病風險，鼓勵企業允許員工帶狗上班。歐美早已推行每年6月的最後一個星期五，是「帶狗上班日」。

貓咪呢？

貓咪的呼嚕聲也被證實可舒緩緊張，並降低血壓。曾有研究發現，養貓的人死於心臟病與中風的風險降低，撫摸貓咪則幫助人體釋放催產素，降低壓力。2014年的一份研究更顯示，愛貓的人雖然較內向，但比愛狗的人更加心胸開闊、感受也更敏銳，甚至在智商測驗上分數也較高，或許愛狗人士對此不置可否？但為了健康好，多摸摸你身旁的毛朋友、毛小孩準沒錯。

(中時電子報)